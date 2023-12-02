جمارك مطار القاهرة تنجح في تحرير 33 محضر ضبط خلال نوفمبر

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، خلال شهر نوفمبر الماضي، من ضبط 33 مخالفة جمركية، تنوعت بين حيازة المخدرات والأسلحة بمختلف أنواعها، ومحاولة تهريب العملة والأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية.

وسجلت مخالفات حيازة المخدرات والأسلحة 25 محضرًا، بينما سجلت مخالفات محاولة تهريب العملة والأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية 8 محاضر.

وأوضحت سلطات الجمارك، أن أبرز المضبوطات في مخالفات حيازة المخدرات والأسلحة تضمنت، 4 كيلوجرامات ونصف كيلوجرام من الحشيش، كيلوجرام ونصف كيلوجرام من الماريجوانا، 60 قرصًا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، 3 أسلحة بيضاء متنوعة، 2 مناظير تركب على أسلحة نارية.

أما أبرز المضبوطات في مخالفات محاولة تهريب العملة والأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية فتضمنت، 30 ألف دولار أمريكي، 100 ألف يورو، 50 ألف ريال سعودي، 10 آلاف ليرة لبنانية، مستلزمات طب أسنان وعظام، أجهزة قياس السكر، هواتف محمولة.

ولفتت سلطات الجمارك إلى أن هذه الضبطيات تمت في ظل متابعة مستمرة من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وشددت سلطات الجمارك، على أنها مستمرة في جهودها لضبط المخالفات الجمركية، وحماية الاقتصاد الوطني من أي تلاعب.