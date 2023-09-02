جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة

نجحت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى في تحرير 22 محضر ضبط جمركي في النصف الثاني من أغسطس الماضي؛ منها سبعة 17 محضر ضبط بمبنى الركاب رقم 3 عبارة عن 11 محضر ضبط جمركي «مخدرات متنوعة» ومحضر ضبط أسلحة بيضاء ونقد مصري وأدوية محظورة وتليفونات محمولة ومستلزمات طب الأسنان.

وكانت أرقام المحاضر من رقم 205 لسنة 2023 إلى 231 لسنة 2023.

تحرير 3 محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم 2

كما جرى تحرير 3 محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم 2؛ منها محضري ضبط شرائط لعقاقير مخدرة ومحضر ضبط مسامير طبية من محضر رقم 106 لسنة 2023 إلى محضر رقم 108 لسنة 2023.

وفي مبنى الركاب رقم 1 جرى تحرير محضري ضبط أحدهما نقد مصري في صالة السفر رقمي 50 و51 لسنة 2023، وذلك بمتابعة مستمرة من الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.