جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب «حشيش وترامادول» داخل لعب أطفال

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة بالإنابة، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة للقانون.

الجمارك تعلن ضبط كمية من المخدرات بمطار القاهرة الدولي

جاء ذلك خلال الانتهاء من إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة خطوط طيران إير كايرو القادمة من مالبينزا، حيث اشتبه الموظف في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وجرى تمرير حقائب الراكب جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وتبين وجود عدد من قطع الحشيش المخدر يزن 150 جرامًا، و17 قرص ترامادول مخبأة داخل لعبتي أطفال وكشاف إضاءة، وجرى إحالة الراكب للنيابة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.