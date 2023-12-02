 تفاصيل إطلاق أول قمر صناعي كوري جنوبي للتجسس

أطلقت كوريا الجنوبية، اليوم، بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري من قاعدة عسكرية في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة، ونشرت وسائل إعلام كورية تفاصيل عملية الإطلاق.

وجاء إطلاق كوريا الجنوبية، أول قمر صناعي للتجسس العسكري، بعد أكثر من أسبوع من إطلاق جارتها الشمالية، قمرا صناعيا يحمل اسم «مالليجيونج 1»، في 22 نوفمبر الماضي.

ووفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فإن السلطات في «سول»، كانت تعتمد لجمع المعلومات عن «بيونج يانج» على أصول الولايات المتحدة التجارية والعسكرية.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن «سول»، أطلقت، القمر الصناعي على متن صاروخ «فالكون 9» لشركة «سبيس إكس» من «قاعدة فاندنبرج» الأمريكية.

وأشارت الدفاع الكورية، إلى عملية الإطلاق بدأت في الساعة 10:19 صباح أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، مضيفة أن تم وضع القمر الصناعي في مداره بعد نحو 4 دقائق من عملية إطلاقه

كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق 4 أقمار صناعية أخرى

وتابعت الوزارة الكورية الجنوبية، أن القمر الصناعي نجح في الاتصال بمحطة أرضية عند الساعة 11:37 صباحا بالتوقيت المحلي، ما يعني أنه يعمل بشكل طبيعي، فيما أشارت وكالة «يونهاب»، إلى أن السلطات في«سول»، تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق 4 أقمار صناعية أخرى بنظام رادار الفتحة التركيبية «إس أيه آر»، بحلول العام بعد المقبل 2025، لتحسين مراقبة كوريا الشمالية.

ويتمكن القمر الصناعي بنظام رادار الفتحة التركيبية «إس أيه آر»، الذي يُستخدم لإنشاء صور ثنائية أو ثلاثية الأبعاد للأشياء، من جمع البيانات بغض النظر عن الطقس باستخدام أنظمة الاستشعار عن بعد، على عكس القمر الصناعي الكهروضوئي بالأشعة تحت الحمراء، الذي يلتقط صورا تفصيلية لسطح الأرض، لكنه لا يستطيع اختراق السحب الكثيفة.