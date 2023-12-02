نصائح مهمة لمزارعي البسلة.. «روافع الحطب» ضرورية لزيادة الإنتاجية

قدم الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة كفر الشيخ، عدة نصائح وتعليمات إرشادية لمزارعي البسلة بالمحافظة، تساعد على مضاعفة إنتاجية الفدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنه يستوجب على مزارعي البسلة في حقول كفر الشيخ، اتباع التعليمات الإرشادية من قِبل المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة، لمضاعفة إنتاجية الفدان الواحد إلى نحو 8 أطنان للفدان الواحد.

أعواد الحطب لزيادة الإنتاجية

وأوضح الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحد العوامل الرئيسية لزيادة ومضاعفة الإنتاجية لمحصول البسلة، والتي تُزرع في فصل الشتاء، «رفعها على أعواد من حطب القطن»، وذلك لحمايتها من الإصابة بأي عفن خاصة للبسلة التي تزرع في الأراضي الطينية، وذلك بعد شهرين من زراعتها.

زراعة 2100 فدان بسلة في كفر الشيخ

وأضاف أن زراعة محصول البسلة في أراضي كفر الشيخ، يكون مع بداية شهر نوفمبر حتى نهايته، وتستمر في الحقول نحو 6 أشهر حتى نهاية الحصاد لها.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من المحصول بالمحافظة، بلغت نحو 2100 فدان، وسط تحقيق إنتاجية لكل فدان بنحو 100 ألف جنيه، وهو الأمر الذي يصب في المقام الأول لصالح المزارعين.

وأوضح أنه من بين عوامل مضاعفة الإنتاجية تنظيم عمليات الري مرة كل 15 يوما، مع وقف عمليات الري تماماً في أوقات هطول الأمطار الغزيرة والمستمرة حتى لا يتأثر المحصول.