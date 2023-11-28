«زراعة كفر الشيخ»: فرم 75 ألف فدان حطب قطن للحفاظ على البيئة

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن الاستفادة من المخلفات الزراعية يحتاج إلى توعية كبيرة من قبل قسم الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة، وهو ما يسعى إلى تحقيقه دائماً.

فرم 75 ألف فدان حطب في كفر الشيخ

وأوضح «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الاستفادة من حطب القطن في محافظة كفر الشيخ هذا العام تكون من خلال الفرم، حيث تم فرم بالميكنة الزراعية لمساحة 75 ألف فدان حطب قطن، والتي تستخدم كتبن يوضع في حظائر الماشية للتدفئة في فصل الشتاء البارد، ليساهم هذا الأمر للحد من تلوث البيئة، حيث كان قديما يقوم المزارعين بإشعال النيران به، وهو ما كان يؤدي لتلوث البيئة والمناخ.

مساحات كبيرة من القطن في كفر الشيخ

وأضاف، أن مساحة محصول القطن في محافظة كفر الشيخ، قد بلغت بنحو 85 ألف فدان قطن، وهي ما تمثل ثلث المنزرع من المحصول في محافظات مصر، ولذلك يبادر الإرشاد الزراعي لتوعية الفلاحين بأهمية الإستفادة من المخلفات الزراعية.