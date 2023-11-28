«زراعة كفر الشيخ» توصي بـ4 أصناف من تقاوي القمح لزيادة الإنتاجية

أكّد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المساحات المتبقية لزراعة محصول القمح الجديد في المحافظة بلغت 55 ألف فدان، ومن المقرر زراعتها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه جرى بالفعل زراعة 175 ألف فدان قمح حتى الآن.

أفضل أنواع تقاوي القمح

وأوضح «غربية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أفضل أنواع تقاوي القمح هي صنف «جيزة 171»، و«مصر 3»، و«وسدس 14»، و«جيزة 95»، كونها أصناف فائقة الإنتاجية، وينتج الفدان منها ما بين 24 إلى 30 أردب قمح.

وبيّن أن المساحة الإجمالية المستهدفة من القمح في محافظة كفر الشيخ، خلال موسم زراعة 2023، قد بلغت 230 ألف فدانا، موضحا أن مزارعي المحافظة يجيدون بشكل كبير زراعة هذا المحصول، وهو ما يعود عليهم بارتفاع الإنتاجية وقت الحصاد.