كل ما تريد معرفته عن الجنيه الرقمي.. هل يمكن التعامل به دون حساب بنكي؟

تسعى جميع مؤسسات الدولة للاستفادة من التحول الرقمي للتسهيل على المواطنين في إنجاز المهام والأعمال وكذلك ترشيد الموارد والنفقات، ومؤخرًا صدرت دراسة عن البنك المركزي تتحدث عن إمكانية اصدار الجنيه الرقمي ويكون عبارة عن نسخة رقمية من الجنيه النقدي الورقي، ويتمّ استخدامه فقط في التحويلات البنكية وسداد فواتير الخدمات.

الاستفادة من التحول الرقمي

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا إنَّ إصدار الجنيه الرقمي يشير عملية الاستفادة من التقنيات الرقمية من أجل تحويل الطريقة التي تعمل بها المؤسسات، وتقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة للعملاء من أجل الحفاظ على المنافسة في العصر الرقمي ويتضمن ذلك استخدام الأدوات والأنظمة الأساسية الرقمية لتبسيط العمليات التجارية وتحسين مشاركة العملاء ودفع الابتكار.

يوجد قرابة 100 عملة رقمية

وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ التحول الرقمي وإصدار الجنيه الرقمي ليست فكرة وليدة لدينا بل هي فكرة عملية ومطبقة في قرابة 100 بنك مركزي حول العالم، ما يؤكّد نجاح تلك الفكرة فهي لا يتوقف على تبني التكنولوجيا الجديدة فحسب، بل يتعلق بتحويل ثقافة المنظمة وعقليتها وعملياتها، من خلال التحول في طريقة عمل الأشخاص وتعاونهم وتواصلهم، بالإضافة إلى الاستعداد للتجربة والتعلم والتكيف استجابة للفرص والتحديات الجديدة.

معلومات عن الجنيه الرقمي

معلومات عن الجنيه الرقمي بعد دراسة البنك المركزي وهي كالتالي.

- الجنيه الرقمي سيكون التعامل به قاصرًا على كل من يمتلك حسابًا بنكيًا فقط.

- المواطنون الذين ليس لهم حسابات بنكية فهم الفئة التي لا يحق لهم التعامل بالجبنه الرقمي.

- الجنيه الرقمي ليس عملة ملموسة ومتداولة بين الناس في حركة البيع والشراء.

- الجنيه الرقمي يستخدم في سداد الفواتير والمحافظ الإلكترونية فقط أي باجراء المدفوعات اللحظية مثل سداد الفواتير الخاصة بالخدمات مثل الكهرباء والغاز المياه والإنترنت.

- اصدار الجنيه الرقمي سيكون في إطار استراتيجية الدولة وتحديدا وزارة المالية في تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الإلكتروني.

- يختلف الجنيه الرقمي عن العملات المشفرة «البيتكوين» خاصة وأن العملات الرقمية الرسمية مثل الجنيه تتسم بالأمان ويصعب تزويرها.

- العملات المشفرة مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية

- تطبيق قرابة 100 عملة إلكترونية متداولة حول العالم وبالتالي فإن الفكرة منفذة منذ سنوات وتم تطبيقها وتداولها من البنوك المركزية.