الغرفة التجارية بالقليوبية: إصدار الجنيه الرقمي يعزز توجه الحكومة للشمول المالي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إعلان البنك المركزي المصري عن قيامه بدراسة إصدار الجنيه الرقمي خطوة مهمة، تأتي في توقيتها المناسب في ظل التوجه العالمي للاقتصاد الرقمي، ويتماشى مع تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية للأفراد والشركات.

أهمية الجنيه الرقمي

وأضاف أن إصدار الجنيه الرقمي يسهم في تحسين الكفاءة المالية، وتقليل التعامل بالعملات الورقية، ما يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين بالبنوك، وسيكون عملة رسمية مدعومة من البنك المركزي في صورة رقمية، وسيتاح استخدامه على الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف المحمول.

منع تداول العملات المشفرة ذات المخاطر الكبيرة

وأشار إلى أن الجنيه الرقمي يجرى استخدامه في العمليات الإلكترونية مثل الشراء عبر شبكة الإنترنت ودفع الفواتير والتجارة الإلكترونية بكل تخصصاتها وتحويل الأموال وغيرها، مضيفا أن إصدار الجنيه الرقمي يسهم في منع تداول العملات المشفرة ذات المخاطر الكبيرة.

مميزات العملة الرقمية

وأضاف أن العملة الرقمية تتميز بالأمان ويصعب تزويرها ولها غطاء في البنك المركزي، موضحا أن من مميزات الجنيه الرقمي أنه ييسر عمليات التحويل المالي بين الأشخاص والشركات في أي مكان بالعالم، وفي أسرع وقت وسيخضع لرقابة من البنك المركزي، على عكس العملات المشفرة التي ليس لها غطاء ومجهولة القيمة كما أنها عالية الخاطر.