البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والقديس بولس بالإسكندرية (صور)

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، القداس الإلهي من كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة شرق الإسكندرية، حيث قام بتدشين الكنيسة.

وشاركه الصلاة الآباء الأساقفة العموم رؤساء القطاعات الإدارية في الإسكندرية، وهم الأنبا بافلي أسقف قطاع كنائس المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف قطاع كنائس شرق ووسط، والأنبا إيلاريون أسقف قطاع كنائس غرب الإسكندرية، فضلًا عن الآباء كهنة الكنيسة، وبحضور الشعب القبطي.

البابا تواضروس: تدشين الكنيسة هو عيد ميلادها

وقال قداسة البابا فور الانتهاء من صلاة التدشين، إن تدشين الكنيسة يكون للمذبح بالاسم ومكان الكنيسة والمحافظة التي بها وتاريخ التدشين يكون على لوحة رخامية.

البابا تواضروس: صلوات التدشين تتم مرة واحدة في عمر الكنيسة

وأكد البابا تواضروس في عظته على هامش التدشين اليوم، أن يوم التدشين يعد يوم عيد ميلاد الكنيسة، وهو ما يوافق 2 ديسمبر و22 هاتور، وهذا التاريخ يكون عيد الكنيسة السنوي الذي تحتفل به، وصلوات التدشين كلها صلوات قوية تتم مرة واحدة في عمر الكنيسة، ويكون يوم فرح لكل شعب الكنيسة.