حازم عمر يلتقي البابا تواضروس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

التقى المرشح الرئاسي حازم عمر، برفقة وفد من قيادات حزب الشعب الجمهوري وحملته الانتخابية، اليوم، بقداسة البابا تواضروس، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر اللقاء النائب محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، السيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية- أمين تنظيم الحزب، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، وكل من «النائبة آمال عبدالحميد- النائب إيهاب وهبة-النائبة أمل عصفور- النائب أحمد عاشور- النائبة إيلاريا سمير- الدكتور كريم سالم- شريف هلال- فاتن الفقي- المهندس أحمد إسلام- الدكتورة نيفين بسيوني- الدكتور ناصر عدلي- المهندس جون بشرى» أعضاء الحملة.

شهد اللقاء جانب من التعارف والحديث عن بعض الملفات المهمة، فضلًا عن الحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024