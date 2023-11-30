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البابا تواضروس يناقش مع وزير الإسكان موقف تنفيذ الكنائس في المدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:36 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
البابا تواضروس الثاني خلال استقبال قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

البابا تواضروس الثاني خلال استقبال قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الأربعاء، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمتابعة موقف تنفيذ الكنائس فى المدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان.

الجزار: إتاحة الأراضى اللآزمة لبناء الكنائس وفقا للطلبات المقدمة من الجهات المعنية

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات لسكان المدن الجديدة، ومنها الخدمات الدينية (المساجد - الكنائس)، طبقا للقوانين المنظمة والقواعد المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الجزار:مخططات المدن الجديدة تتضمن توفير الخدمات الدينية للسكان

وأشار وزير الإسكان إلى أنّ مخططات المدن الجديدة، تتضمن توفير الخدمات الدينية للسكان (مساجد - كنائس)، ويتم إتاحة الأراضى اللازمة لبناء الكنائس طبقا للطلبات المقدمة من الجهات المعنية، وبموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.