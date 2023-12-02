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6 معلومات عن مسؤولة أممية ألغت إسرائيل تأشيرتها واتهمتها بالانحياز لغزة

كتب:

ماريان سعيد
12:57 م | السبت 02 ديسمبر 2023
لين هاستينجز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين

لين هاستينجز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين

في تصاعد لحدة تعامل دولة الاحتلال الإسرائيلي مع المنظمات الحقوقية، أعلن متحدث أممي، أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة، عدم تجدّدها لتأشيرة عمل لين هاستينجز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين.

ولم يوضح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تفاصيل بخصوص عدم تجديد تأشيرة هاستينجز، سواء إن كانت ستباشر عملها من مكان آخر أم سيتم استبدالها هاستينجز، مؤكدا «ثقة الأمين العام الكاملة» بها وفقا لـ«العربية نت».

من هي لين هاستينجز؟

1- تعد لين هاستينغز أمريكية الجنسية كندية المولد. 

2- مسؤولة مخضرمة بالأمم المتحدة.

3- عينت بمنصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين في ديسمبر 2022.

4- كان من المفترض أن تتولى منصبها نائبا للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وأيضا منصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ3 أعوام تقريبًا. 

5- تعرضت لهجوم في نهاية أكتوبر، من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة أكس بتهمة أنها ليست «محايدة» أو «موضوعية».

6- اتهمها متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بالانحياز للفلسطينيين.

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بقلم ماريان سعيد

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