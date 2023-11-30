«الشباب» و«الأمم المتحدة» يطلقان حملة «16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة»

نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فعالية التوعية ضد العنف من خلال مشروع المساحات الآمنة بأسوان «المساحة الأمنة بمركز شباب بدر»، ضمن فعالية حملة الـ16 يوما توعية ضد العنف.

أنشطة ومحاضرات تدريبية ومعرض للمنتجات الحرفية

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة والمحاضرات التدريبية ومعرض للمنتجات الحرفية وحضر الفعالية 220 سيدة وفتاة.

ومن جهتها، أكدت منال جمال، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن الفعالية تتضمن ندوات تثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة، ونشر الوعي وما ينتج عنه، وتأثيره على الأسرة، كما يتم تقديم الدعم النفسي من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها بالمساحات الآمنة، كما يتم توفير متخصصين لإدارة الحالات التي تعرضت لأي نوع من أشكال العنف، مع توفير طبيب متخصص.

736 مليون امرأة في العالم تتعرض للعنف

جدير بالذكر أن أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تناولت المؤشرات العالمية للعنف ضد المرأة، والتي تضمنت أن نحو 736 مليون امرأة في كل أنحاء العالم تتعرض في حياتها للعنف البدني أو العنف الجنسي على يد الزوج أو غيره، أي امرأة من كل 3 نساء، وأن واحدة من كل 4 نساء شابات «تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاما» قد تعرّضت بالفعل لعنف ببلوغها منتصف العشرينيات من عمرها، وأن ثلث النساء تقريبا «27%» اللواتي «تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا»، واللواتي سبق لهن الزواج يفدن بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف البدني أو الجنسي على يد الزوج، و71 % من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للعنف الجنسي.