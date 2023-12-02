«التنسيقية»: توقعات بزيادة تصويت المصريين بكوريا الجنوبية في انتخابات الرئاسة بسبب العطلة الأسبوعية

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت أمس الجمعة.

وقالت الغرفة، إن سفارة مصر في دولة كوريا الجنوبية فتحت باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في كوريا الجنوبية، وذلك في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالخارج.

وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، إن تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الأول والثاني، شهد توجه عدد من المصريين المقيمين في كوريا الجنوبية للإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة المصرية في سول.

وتابع السفير، بأنه من المقرر أن يستمر التصويت حتى يوم الأحد 3 ديسمبر الجاري، حيث تتوقع البعثة حضور المزيد من المواطنين المصريين للتصويت خلال عطلة يومي السبت والأحد بكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير بكل يسر وسلاسة.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.