اجتماعات مرتقبة لنائبة بايدن مع قادة المنطقة بشأن تطورات الحرب على غزة

تستعد كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، لعقد اجتماعات مع عدد من قادة المنطقة، على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ «كوب 28» المُقام في دبي بالإمارات، للتشاور معهم بشأن أحدث التطورات في غزة.

وتنوب «هاريس» عن الرئيس الأمريكي، في سلسلة من اللقاءات في بـ«كوب 28» المُقام في دبي بالإمارات، والتي ستتركز عن الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

تداعيات الحرب على غزة

وقال «البيت الأبيض»: «هاريس ستحمل رسالة بشأن غزة ما بعد الصراع، بينما تواجه المنطقة تداعيات الحرب التي قلبت الشرق الأوسط رأسًا على عقب».

وأضاف المسؤول بالبيت الأبيض: «في اجتماعاتها ستحدد نائبة الرئيس القواعد فيما يتعلق بغزة ما بعد الصراع وستطرح مقترحات محددة تسهم في انخراط الأصوات الفلسطينية في العملية وتبني دعما إقليميًا لجهودنا».

وفي تصريحات لها في وقت لاحق اليوم السبت، ستعبر هاريس عن رغبة الولايات المتحدة في العودة إلى التهدئة بين إسرائيل وحماس من أجل إخراج المزيد من المحتجزين من غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع مرة أخرى.