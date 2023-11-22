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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

كتب:

محمد أبو عمرة
10:59 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.