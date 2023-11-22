الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي كتب: محمد أبو عمرة 10:59 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الأمريكي جو بايدن. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وكيل القوى العاملة بـ«النواب»: الرئيس السيسي أنقذ مصر من فخ إرهاب الإخوان نائب رئيس اتحاد العمال: الرئيس السيسي سيستعين بالخبرات لبناء «الجمهورية الجديدة» (حوار) الرئيس السيسي يرحب باتفاق الهدنة: جهودنا مستمرة للوصول إلى حلول تحقّق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني عاطف مغاوري: الرئيس السيسي حذر كثيرا من تصاعد الأزمة في غزة الرئيس السيسي الرئيس الأمريكي بايدن بقلم محمد أبو عمرة مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.