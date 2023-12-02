وصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر

أفاد موفد قناة القاهرة الإخبارية، بوصول 14 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر.

وأضاف موفد القناة، بدخول مستشفى ميداني إماراتي لقطاع غزة عبر معبر رفح، فضلا عن توافد أعداد من المصريين العالقين في قطاع غزة إلى المعبر، ودخول عشرات شاحنات المساعدات إلى القطاع.

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.