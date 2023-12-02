جولة تفقدية لشباب التحالف الوطني بمنشآت جامعة بورسعيد

اصطحب الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وفدا من شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جولة داخل جامعة بورسعيد، لتعريف الشباب بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل مستقبل أفضل لهم، بحضور المهندس علي جبر منسق التحالف ببورسعيد، وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفي إطار معركة الوعي.

مبنى الاختبارات والخدمات

وحرص رئيس جامعة بورسعيد إبراهيم على تنظيم زيارة للشباب لإحدى المنشآت التابعة للجامعة، وهو مبنى الاختبارات والخدمات، الذي افتتحه وزير التعليم العالي قبل أيام، الذي يبلغ تكلفته الإنشائية 280 مليون جنيها، ويضم قاعات لتدريب الطلاب، ومسرح للأنشطة الطلابية، وعدد من الإمكانيات التي تضيف للجامعة دخلا جديدا، مثل قاعات الاجتماعات وفندق ومطاعم وغيرها.

3.5 مليار جنيه تكلفة منشآت الجامعة

وخلال اللقاء عرض الدكتور أيمن إبراهيم مقاطع مصورة توضح حجم الإنفاق الحكومي على المنشآت والذي تجاوز الـ 3.5 مليار جنيه، الذي جعل جامعة بورسعيد تحصل على تصنيفات عالمية ضمن 1062 جامعة على مستوى العالم، وجعلها تحقق أحد أحلام أبناء بورسعيد في وجود مستشفى جامعي على أعلى مستوى، يجعل من جامعة بورسعيد حصنا آمنا لصحة المصريين، وتحقق رؤية الدولة المصرية لشعبها.

دور الجامعات في عهد الرئيس السيسي أصبح رائدا

وأكد رئيس الجامعة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن تكون للجامعات دائما مساهمة في دعم وتنمية المجتمع، وأكد أن دور الجامعات في عهد الرئيس السيسي أصبح رائدا، وأن كل لقاءات الرئيس بهم كان يتحدث عن الشباب ومستقبله.

ومن جانبه أشاد المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد بدور الجامعة والتطوير الكبير الذي حدث بها وما تقدمة من خدمات للمواطن، مؤكدًا أن أبناء بورسعيد ينتظرون الكثير من المستشفى الجامعي والمنشآت الجديدة التي جرى افتتاحها قبل أيام، مضيفا أن الهدف من الزيارة هو معركة الوعي التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي يجب أن يتحملها كل مواطن، حتى يعرف الجميع قيمة ما تبذله الدولة في التنمية، وكيف يعود ذلك بالخير على المواطن.