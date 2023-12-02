محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد في مصر عضوا بلجنة مراجعة الجامعات الأجنبية

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قرارًا بضم الدكتور محمد عبدالوهاب، الأستاذ بكلية طب المنصورة، إلى عضوية اللجنة المنبثقة من لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات للنظر في الموضوعات الخاصة بالجامعات الأجنبية التي لها فروع داخل جمهورية مصر العربية أو جامعات خارج مصر وتطلب اعتماد الدرجة الجامعية في مصر.

اللجنة العامة للمعادلات في علوم الحياة والطب

وقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كذلك باستمرار عضوية «عبدالوهاب» في اللجنة العامة للمعادلات في علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات.

لجنة المعادلات في المجلس الأعلى للجامعات

وكان وزير التعليم العالي قد أصدر قرارا رقم 402 لسنة 2023 بتشكيل لجنة جديدة منبثقة عن لجنة المعادلات في المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضوية بعض الأساتذة العلماء بالجامعات المصرية تختص هذه اللجنة بالنظر في كل الموضوعات الخاصة بالجامعات الأجنبية في مصر.

الدكتور محمد عبدالوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبدالوهاب، رائد زراعة الكبد بمصر، هو المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة وحاليا يترأس الجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد كما أنه حصل مؤخرا على جائزة الرواد في الطب من أكاديمية البحث العلمي.