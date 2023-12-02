خريطة لجان المغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية تخصيص 9 لجان على مستوى المحافظة لتصويت المغتربين في انتخابات الرئاسة المقررة خلال 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين هم المرشح عبد الفتاح السيسي والمرشح عبد السند يمامة والمرشح فريد زهران والمرشح حازم عمر.

أماكن لجان تصويت المغتربين في انتخابات الرئاسة بالقليوبية

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لـ«الوطن»، إنه جرى تخصيص 9 لجان على مستوى المحافظة لتصويت المغتربين خلال انتخابات الرئاسة في القليوبية كالتالي:

- مدرسة الـ70 متر للتعليم الأساسي حي الشباب بمنطقة 70 متر بمدينة العبور.

- مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات شارع الصحافة الحي التاسع بمدينة العبور.

- محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة.

- قسم الخصوص مدرسة الأمير الإعدادية رقم واحد شارع الأمير الرئيسي.

- قسم الخصوص معهد أبو بكر الصديق الأزهري شارع البترول بعزية النورة.

- قسم ثان بنها مدرسة بنها الثانوية بنات شارع الاستاد أمام نادي سيتي كلوب مدينة بنها.

- قسم ثان شبرا الخيمة شركة أنابيب البترول منطقة مسطرد شبرا الخيمة ثان.

- مركز الخانكة مدرسة عزبة الأبيض الابتدائية المشتركة رقم 2 بابي زعبل وسط عزبة الأبيض.

- مركز الخانكة مدرسة قنديل الإعدادية بنين عرب العيايدة شارع المدرسة.

تجهيز لجان انتخابات الرئاسة بالقليوبية

وأضاف محافظ القليوبية أن لجان المغتربين تأتي في إطار تجهيز 366 مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بعدد 484 لجنة فرعية، مشيرا إلى تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء يسر.

وأوضح المحافظ أنه جرى تقديم الدعم اللوجيستي والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه وجه الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

كما أكد محافظ القليوبية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي فعال في مسيرة الوطن الديمقراطية، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري.