بعد تدشين البابا.. أسماء مذابح كنيسة العذراء وبولس الرسول بالحضرة في الإسكندرية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية، وهو حدث هام في تاريخ كل كنيسة كونه يعد عيد ميلاد الكنيسة ويتم مرة واحدة في عمرها.

ونظرا لأهمية هذا الحدث في تاريخ كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة أسماء مذابح الكنيسة بعد تدشين البابا لها بحسب ما كشفه البابا خلال عظته اليوم لتعريف شعب الكنيسة أسماء المذابح التي تحمل أسماء قديسين.

أسماء مذابح كنيسة العذراء وبولس الرسول بالإسكندرية

وتمثلت أسماء مذابح كنيسة العذراء وبولس الرسول بالإسكندرية كالتالي:

-تدشين المذبح الرئيس بالكنيسة على اسم القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول.

- المذبح البحري على اسم الشهيد مار مينا العجائبي، والقديس البابا كيرلس السادس.

- المذبح القبلي على اسم القديسين القمص بيشوي كامل والراهب يسطس الأنطوني، وهما قديسان معاصران.

تدشين الأيقونات وإزاحة ستار التدشين

كما أزاح البابا تواضروس الثاني، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، وباركها برشمها بالرشومات الثلاثة على اسم الثالوث.

ودُشِنَت أيقونة البانطوكراطو في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات وفي أنحاء الكنيسة.