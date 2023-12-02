وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب في سوهاج غدا.. تخفيضات تصل لـ70%

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، غدًا الأحد، معرض سوهاج الأول للكتاب بنادي المحليات بمدينة ناصر.

يأتي المعرض بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

ويضم نحو 25 ألف كتاب من مختلف العلوم والمجالات، تم تقديمها من 22 دار نشر مصرية مختلفة، وذلك بهدف خدمة جميع الفئات العمرية.

ويقدم معرض الكتاب في سوهاج تخفيضات تصل إلى 70٪ على الكتب المعروضة، بالإضافة إلى ذلك، ستقام عروض أخرى وندوات ثقافية لرواد المعرض.

فرصة لتعزيز الثقافة في المنطقة وتشجيع القراءة

ويعتبر معرض الكتاب في سوهاج فرصة لتعزيز الثقافة في المنطقة وتشجيع القراءة والاطلاع، وأشار محافظ سوهاج إلى أهمية دعم القطاع الثقافي ودوره في بناء الشخصية والوعي.

وأوضح الدكتور محمد عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، إلى اختيار نادي المحليات في مدينة ناصر لإقامة المعرض، مما يعكس النجاحات التي قام بتحقيقها النادي في الشهور الأخيرة الماضية.

وأشار «عبد الهادي» إلى أن فعاليات معرض الكتاب بسوهاج تأتي في ضوء جهود وزارة الثقافة لنشر المعرفة والثقافة بين أبناء الشعب المصري، ودعم صناعة الكتاب المصري.