رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب الثالث بتخفيضات كبيرة

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، معرضَ الكتاب الثالث بقطاع الدَّراسة، الذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، والمستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

وحضر الافتتاح الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد الفقي، وكيل وزارة الثقافة، وأسامة أمين، مدير عام المكتبات بجامعة الأزهر.

إقامة المعارض بشكل دائم

وأكد رئيس جامعة الأزهر حرص الجامعة على إقامة معارض الكتاب بشكل دائم ومستمر، في جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وخدمة للباحثين والطلاب في مختلف كليات الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن في هذا الإطار جرى افتتاح معرض للكتاب في مقر المكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر، خدمة لطلاب كليات الجامعة لمدة أسبوعين مع بداية العام الدراسي.

وأعقب ذلك افتتاح معرض للكتاب بفرع البنات خدمة للطالبات بكليات الفرع بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب انتهى يوم 15 من نوفمبر الجاري، فضلا عن افتتاح معرض للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جدير بالذكر أن هذا المعرض الذي جرى افتتاحه بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، يتضمن إصدارات قيّمة في مجالات: «الأدب، والتاريخ، والفلسفة، وعلم النفس، والعلوم الاجتماعية، والعلوم البحتة، والفنون، واللغات، والقانون»، إضافة إلى تضمن المعرض إصدارات قيمة للأطفال.

وفي ختام افتتاح معرض الكتاب حرص الطلاب «مصريين - وافدين»، على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.