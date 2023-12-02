موكب حارس الأراضي المقدسة يصل بيت لحم لبدء طقوس عيد الميلاد

وصل موكب حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، اليوم السبت، إلى مدينة بيت لحم، قادما من مدينة القدس، لبدء احتفالات عيد الميلاد المجيد، بجانب الاحتفال بعيد القديسة كاترينا الرعوية شفيعة «اللاتين» الموافق غدا الأحد.

وتقدم الموكب 4 فرق كشفية لكنهم لم يعزفوا على الطبول الكشفية كما تجري العادة، بسبب عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وتم استقبال الموكب استقبالا رسميا في ساحة المهد من جانب القائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، وقائد منطقة بيت لحم العميد ناضر عمر، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد محمد أبو الرب، ورؤساء الكنائس ووجهاء الطائفة.

حنا حنانيا: إلغاء الاحتفالات جراء العدوان على غزة

وتصافح الأب فرانشيسكو باتون مع مستقبليه، وبعدها سار الموكب ودخلوا إلى كنيسة المهد، ليترأس قداسا في كنيسة القديسة كاترينا.

من جانبه، قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، «إن بيت لحم حزينة اليوم بسبب ما تشهده غزة من عدوان ولذلك اتخذ المجلس البلدي قرار باقتصار أعياد الميلاد المجيدة على الشعائر الدينية، بجانب تنظيم فعاليات لإيصال رسائل احتجاجية تعلن رفض العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، خصوصا وأن أنظار العالم تتركز على مهد المسيح في هذه الفترة».

القائم بأعمال محافظ بيت لحم: من حقنا إحياء مناسباتنا الدينية والوطنية

من جانبه، قال القائم بأعمال محافظ بيت لحم محمد طه، «إن رسالة بيت لحم هو أن على الرغم من أن هناك شعبا ما زال يعاني منذ 75 عاما بفعل الاحتلال الاسرائيلي، إلا ننا نستقبل حارس الاراضي المقدسة في بيت لحم، للتأكيد على حقنا في احياء المناسبات الدينية والوطنية رغم أجواء حزن».