قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 عمال من قطاع غزة في بيت لحم 

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 عمال من قطاع غزة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وأوضح الوكالة، أن قوات الاحتلال اقتحمت الجبعة، وداهمت منزلا يعود لأحد المواطنين من عائلة مشاعلة، واعتقلت 7 عمال، دون معرفة أسمائهم.

قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس

كما أفادت «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، تعود لعائلات أبو حطب والمباشر وحسنين، ما أدى لاستشهاد 26 مواطنا، أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات مكثفة في محيط مستشفى الإندونيسي

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية، وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وجنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، نقلوا إلى مستشفى النجار.