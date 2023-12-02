محافظ القليوبية: انتهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المدارس بمدن بنها وكفر شكر التي من المقرر أن تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعدادات بكل اللجان الانتخابية بالمحافظات.

وتضمنت الجولة لجان نادي بنها الرياضي «لجنة عامة»، ومدرسة ابن خلدون الابتدائية ومدرسة الإمام محمد عبده ومدرسة بنها الثانوية بنات، ومدرسة الثانوية بنين العسكرية بمدينة بنها.

وفي مدينة كفر شكر، تفقد «الهجان» مدرسة محمود صفوت الإعدادية «لجنة عامة» ومدرسة كفر عزب غنيم ومدرسة تصفا الابتدائية ومدرسة كفر تصفا الإعدادية ومدرسة الزمرونية الابتدائية ومدرسة كفر رجب ومدرسة كفر شكر الابتدائية ومدرسة الحرية.

إقالة مدير مدرسة الحرية الابتدائية

وخلال مرور محافظ القليوبية على مدرسة الحرية الابتدائية بكفر شكر، لاحظ تدني مستوى النظافة وعدم جاهزية المدرسة لاستقبال أعضاء اللجنة، وعلى الفور أصدر قرارا بإقالة مدير مدرسة الحرية الابتدائية لإهماله في مهام عمله وعدم القيام بها على الوجه الأكمل.

انتهاء الاستعدادات وجاهزية لجان الانتخابات

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 365 مقرا انتخابيا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة.

المحافظ يناشد المواطنين المشاركة في الانتخابات

ودعا «الهجان» أبناء محافظة القليوبية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية، كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مشدداً برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ.

كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف اللائق بها.