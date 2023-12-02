البابا تواضروس يشارك في الاحتفال بيوم الصحافة القبطية غدا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأحد 3 ديسمبر، بيوم الصحافة القبطية بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

الاحتفال بيوم الصحافة القبطية

وتنظم الكنيسة يوم الصحافة والدوريات القبطية بحضور عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية منهم الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وتوابعها والمشرف على مجلة الكرازة، والمسؤولين عن الصحف والمجلات القبطية الصادرة عن الكنائس والأديرة.

وكان البابا تواضروس اقترح أن يكون يوم 3 ديسمبر يومًا للصحافة القبطية، ويكون شكلًا من أشكال التشجيع والدعم، حيث كان العام الماضي أول عام تحتفل فيه الكنيسة بيوم الصحافة القبطية تأكيدًا للدور المهم للإعلام كصوت للضمير داخل المجتمع.

لقاء البابا تواضروس مع لجنة «الصحافة القبطية»

وفي وقت سابق، قد التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، والمشرف على مجلة الكرازة، ولجنة الإعداد ليوم الصحافة القبطية، الذي سيقام للعام الثاني على التوالي.

وأكد البابا تواضروس خلال الاجتماع اهتمامه بالصحافة ودورها التاريخي وحتى الآن، ولذا قرر هذه الاحتفالية لإحياء وتكريم دور الصحافة والصحفيين، فى دعم الكنيسة وقضايا الوطن، لا سيما فيما يخص الصحف والدوريات القبطية.