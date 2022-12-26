فضائية «CTV» تشيد بعدد «الوطن» عن الصحافة القبطية: «تاريخي»

أشاد برنامج «في النور» المذاع على قناة «CTV» بملف جريدة «الوطن» الذي تناولت خلاله دور الكنسية في الصحافة القبطية، وإسهاماتها من خلال مجلة الكرازة بصفتها منبر الكنسية، وقد تولى رئاسة تحريرها البابا شنودة الثالث، واستكمل البابا تواضروس الثاني المسيرة من بعدها.

دور مدارس الأحد

وأشارت الإعلامية يوستينا يوسف مقدمة البرنامج إلى أن «الوطن» تناولت دور مدارس الأحد والتي أصدرت أول مجلة كنسية، لافتة إلى أن الجريدة تناولت خلال الملف تاريخ الكنيسة مع الصحافة منذ سنوات طويلة.

مساحات أكبر للموضوعات

وتابعت: «جريدة الوطن تقدم ملفات مختلفة وأعداد متنوعة ومساحات أكبر للموضوعات، بل وتوثق التاريخ من أجل الأجيال القادمة وتنقل المعارف القديمة للأجيال الجديدة التي لم تعاصر الأحداث، وعدد الصحافة الكنسية هو عدد تاريخي»، موجهة التحية لجريدة «الوطن» على ملف الصحافة الكنسية.