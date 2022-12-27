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خالد منتصر يشيد بملف الصحافة القبطية في جريدة الوطن: تواصل مشوار التنوير

كتب:

محمد عزالدين
01:32 ص | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
الدكتور خالد منتصر

الدكتور خالد منتصر

أشاد الدكتورخالد منتصر، الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، بملف الصحافة القبطية وبجريدة الوطن، التي نشرت هذا الملف.

وكتب منتصر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الوطن تواصل مشوار التنوير، وطن واحد ومواطن مظلته الوطن وانتماؤه مصر نحو دولة مواطنة لا تفرقة فيها على أساس دين أو جنس أو لون أو عرق».

وتابع الكاتب الصحفي والمفكر السياسي: «قديماً قال كرومر لا أعرف المصري إن كان مسلماً أم مسيحياً إلا عندما يذهب هذا إلى المسجد وذاك إلى الكنيسة».

واختتم الدكتور خالد منتصر: «مصر وطن يعيش فينا قبل أن نعيش فيه، المسيحي ليس ضيفاً بل صاحب بلد».

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