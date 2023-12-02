صالون حنان يوسف يكرم المرأة الفلسطينية في صمودها ضد العنف

انعقد الصالون الثقافي للأستاذة الدكتورة حنان يوسف في دورته الثامنة والأربعون من خلال تطبيق «زووم» وعبر موقع «فيسبوك»، تحت عنوان: «الحملة البرتقالية 16 يومًا لمنع العنف ضد المرأة: المرأة العربية.. صمود أمام العنف»، وذلك تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي.

وأوضحت حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي، أنَّ الصالون حريص على إحياء الحملة البرتقالية التي دشنتها المنظمة العربية للحوار تواكبًا مع حملة «16 يوم لمنع العنف ضد النساء» التي تطلقها الأمم المتحدة سنويًا، من أجل التذكرة والمضي قدمًا نحو مواجهة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، بحكم مسئوليته المجتمعية في نشر الوعي بين أفراد المجتمعات العربية.

وشددت على أنَّ الصالون هذا العام ينعقد تزامنًا مع ظرف استثنائي تمر به دولة فلسطين الشقيقة والمنطقة العربية كلها، الأمر الذي يجعلنا ننظر بتأمل لموقف المرأة الفلسطينية الباسلة والصامدة ضد هذا العدوان الغاشم، وما يجعلنا نتساءل عن هذه الحالة الفريدة التي تجعل المرأة تقف على خط النار في المواجهة، مؤمنة بقضيتها، مضحية بروحها فداء وطنها وأرضها.

وشهد الصالون مشاركة واسعة لنخبة من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف بلدان العالم العربي، وعرضوا من خلال فعاليات الصالون مجموعة من الأطروحات الخاصة بالموضوع، من أجل تعزيز موقف ومكانة المرأة العربية، وبلورة مواقفها الفريدة بشكل إعلامي مميز يليق بتلك التضحيات.

وأعرب المشاركون في الصالون عن تقديرهم للمرأة الفلسطينية، بالإضافة إلى إرسال رسالة شكر للمراسلات والإعلاميات التي يضحين بأنفسهن في سبيل نقل الحقيقة إعلاميًا عن ما يجري في دولة فلسطين.

وأعلنت ادارة الصالون الثقافي عن إطلاق مسابقة إعلامية سينمائية، من أجل تقديم توثيق إعلامي لكل الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العربية سواء من أبناء الشعب الفلسطيني، أو العنف الذي يطال المراسلات الإعلاميات في المنطقة، من أجل تفعيل دور الدراما والسينما في توعية الأجيال الجديدة بقضية الوطن، وما تعانيه المرأة العربية من مشكلات مختلفة.

وصرحت حنان يوسف بأنَّ هذه المسابقة سيتمّ تفعيلها بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومهرجان القدس للفنون ونقابة الصحفيين الفلسطينيين وكليات الإعلام في الدول العربية بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة ووزارات المرأة في المنطقة العربية والجهات الإعلامية وذات الصلة.

واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية لـ«ندى» المعيدة بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية بالغناء كعادتها في ختام الصالون.