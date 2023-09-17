بينهم أحمد عبدالعزيز.. عبلة كامل تتحدث عن فنانين يستحقون مزيدا من الاهتمام

يحتفل اليوم الوسط الفني المصري والعربي، بعيد ميلاد الفنانة القديرة عبلة كامل، والتي تعد واحدة من أهم الفنانات في تاريخ مصر والعالم العربي، والتي استطاعت خلال أربعين عاما أن تفرض موهبتها وأدائها التمثيلي وتعتلي به عرش النجومية في سماء الدراما السينمائية والتلفزيونية والمسرحية أيضا.

عبلة كامل خريجة كلية الآداب قسم مكتبات، احترفت التمثيل خلال فترة تواجدها في الجامعة، إذ أثبتت نفسها كممثلة في بداية الأمر في عالم المسرح حينما قدمها المخرج فهمي الخولي في مسرح الجامعة ومنه خرجت لعالم المسرح الاحترافي سوى القطاع العام أو الخاص بتقديم مسرحيات «عفريت لكل مواطن ووجهة نظر»، ثم توهجت سينمائيا بتقديم أعمال سينمائية مع النجوم أمثال أحمد زكي ومحمود ياسين إلى أن أصبحت نجمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في الشاشة الصغيرة.

استطاعت الفنانة عبلة كامل، أن تصنع لذاتها حالة خاصة وسط أبناء جيلها من الفنانين، فنافست عددا كبيرا من النجمات خاصة في منطقة الكوميديا في السينما.

عبلة كامل دومًا ما كانت ترفض الاعتراف بموهبتها، وترى نفسها فنانة متوسطة المستوى، على الرغم من إشادة كافة النقاد بموهبتها الفنية العظيمة، ومع ذلك كان لها آراء خاصة في زملائها أبناء دفعتها.

تحدثت عبلة كامل في أحد حواراتها النادرة عام 1989 لمجلة المصور عن أكثر الفنانين موهبة من وجهة نظرها فقالت: «أبناء جيلي جميعهم متميزون، ربما عدد منهم لم يأخذ حقه بعد ولكن حينما ترى جيلي تعلم أنه جيد ومتميز للغاية فمنهم سلوى خطاب وحنان يوسف وأحمد عبد العزيز والراحل عبدالله محمود».