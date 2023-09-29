صالون حنان يوسف الثقافي يحتفي بمولد النبي: رسالته حملت السلام للإنسانية

انعقد الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف في دورته السادسة والأربعين إلكترونيا، من خلال تطبيق «زووم»، وبتقنية البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «رسول السلام.. رسالة إلى الإنسانية»، وذلك تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وأوضحت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، أن إدارة الصالون تحرص دائمًا على مواكبة المناسبات والفعاليات المختلفة، وفي ضوء ذلك الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأشارت عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية، أن المناسبة تزامنت مع اليوم العالمي للسلام خلال هذا الشهر، ورأت إدارة الصالون أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام تحمل عديد من رسائل السلام للإنسانية سواء في التعامل مع الأفراد في المجتمع ككل.

وشهد الصالون مشاركة كبيرة من نخبة من المثقفين وكبار الشخصيات في مصر والوطن العربي، إذ روى المشاركون مظاهر الاحتفال في عدد من البلدان العربية في هذه الذكرى المهمة، مشددين على أهمية الاحتفاء الكافي بها وعدم الالتفات لدعوات أن الاحتفال من باب البدعة خاصة في ظل احتفال المجتمعات العربية بمناسبات غربية دخيلة على ثقافتنا.

وأوضح المشاركون في الصالون على أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاءت رسالته تحمل السلام إلى الإنسانية ككل، ووضع منهاج واضح للتواصل والتسامح بين البشر، وهو ما يتزامن مع الاحتفال الدولي باليوم العالمي للسلام في الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام.

واتفق المشاركون في الصالون على أن رسالة النبي سيدنا محمد من أهدافها نشر السلام في المجتمعات، علاوة على أنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق، من خلال المواقف الحياتية التي قدمها في التعاملات مع الآخرين سواء من على ديانته أو غير ديانته،

وأعلنت الدكتورة حنان يوسف عن إطلاق المنظمة لحملة «أنا مسلم.. أنا مسلمة» تظهر الوجه الحضاري للإسلام اقتداء بسنة الرسول الكريم، مؤكدة أن هذه الحملة هي أول مراحل خطة العمل لنشر ثقافة السلام التي ستتبناها المنظمة بالتعاون مع منظمة السلام العالمي.

واختتمت فعاليات الصالون الثقافي كعادته بأنشودة غنائية من أداء ندى – المعيدة بكلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية، شدت فيها بأغنية «محمد يا رسول الله».