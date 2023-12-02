استخراج جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي لذوي الهمم مجانا لمدة أسبوع بالدقهلية

أعلنت الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة الدقهلية، عن تخصيص أسبوع لاستخراج جوازات السفر والبطاقات الشخصية وشهادات الميلاد بالمجان لذوي الهمم.

احتفالات اليوم العالمي لذوي الهمم

وأشارت الأحوال المدنية، في بيان، إلى أن الأسبوع سيبدأ من اليوم وحتى الخميس 7 ديسمبر الجاري، تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الألفي نبيل، أمين الاحتياجات الخاصة بحزب مستقبل وطن شرق المنصورة، في تصريح لـ«الوطن»، إن المواطن من ذوي الهمم يستخرج جوازات السفر والبطاقات وشهادات الميلاد بالمجان دون أن دفع أي مصاريف أو تكاليف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سلط الضوء على ذوي الهمم لإدخال السعادة في قلوبهم بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي.

وأوضح أمين ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الأوراق المطلوبة من ذوي الهمم في حال أراد استخراج جواز سفر أو بطاقة شخصية تتضمن كارنيه إثبات الإعاقة وبطاقته الشخصية، وفي حال عدم وجود بطاقة شخصية، من الممكن استخدام شهادة الميلاد الخاصة به.

تيسير الإجراءات لذوي الهمم

وقال مصدر مسؤول في الأحوال المدنية بالدقهلية، لـ«الوطن»: «كل عام في مثل هذه الأيام من شهر ديسمبر تخصص وزارة الداخلية أسبوعا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، لاستخراج المتعلقات الشخصية مثل الجوازات والبطاقات وشهادات الميلاد وغيرها بالمجان كنوع من أنواع التكريم لهم في يومهم العالمي.