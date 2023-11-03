تقديم خدمات الأحوال المدنية لأهالي الحوامدية في سجلي «النمرس» و«البدرشين»

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما نُشر عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا التماس لإعادة تشغيل سجل مدني الحوامدية بالجيزة بعد غلقه لفترة لتجديده.

يشار إلى أنه تم إدراج سجل مدنى الحوامدية الرئيسى ضمن مرحلة التطوير ونقل الأعمال والخدمات بشكل مؤقت إلى سجل مدنى أبو النمرس ..بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين قاطنى دائرة قسم شرطة الحوامدية من خلال سجلى "أبو النمرس – البدرشين" وسوف يتم إعادة تشغيل مقر السجل المدنى بالحوامدية فور الإنتهاء من أعمال التجديد والتطوير.