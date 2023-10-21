خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين من المنزل.. «مش هتروح الأحوال المدنية»

تعد صحيفة الحالة الجنائية من أبرز وأهم المستندات التي تطلبها الشركات والهيئات والمؤسسات من المتقدمين للوظائف حتى يتم قبول طلب التوظيف الخاص بهم، ما يجعل الكثير من الشباب يهتمون باستخراج فيش وتشبيه أون لاين حتى لا يضطرون إلى الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراجه.

ويوفر موقع وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج فيش وتشبيه من المنزل عبر موقع وزارة الداخلية، تسهيلا عليهم لإنهاء الإجراءات الخاصة باستخراجه، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الحصول عليه أون لاين عبر موقع الوزارة، كالتالي:

خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين من المنزل

- يقوم الراغب في استخراج فيش وتشبيه أون لاين من المنزل بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية بالبحث عنه عبر محرك البحث «جوجل»، أو بالدخول عليه من هنــــــــا.

- وبعد ظهور الصفحة الرئيسية من موقع وزارة الداخلية، يتم اختيار الخدمات الإلكترونية التي تؤدي إلى الأيقونة الخاصة بـ «الأدلة الجنائية».

- ثم بعدها تظهر الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطن، ليقوم بعدها بالضغط على أيقونة «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- وبعد اختيار الخدمة المطلوب إجراءها، يتم الضغط على «تسجيل الدخول» حتى يتم بدأ إجراءت الخدمة المطلوبة.

- وبعد ذلك يقوم الراغب في استخراج فيش وتشبيه أون لاين بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع وزارة الداخلية.

- إذا كان المستخدم لم يكن لديه حساب على موقع الوزارة، يقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد، ثم بعد ذلك يقوم بملء جميع البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب الخاص بالمواطن، وبعد الانتهاء من التسجيل وتحديد كلمة المرور المطلوبة، يتم الضغط على تسجيل.

- وبعد الانتهاء من إنشاء حساب خاص بالمواطن على موقع وزارة الداخلية، تظهر الصفحة الخاصة باستخراج فيش وتشبيه أون لاين، ثم يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لاستخراجه، وبعدها يختار طريقة الدفع إلكترونيا.

- وبعد الانتهاء من تسجيل طلب الحصول على فيش وتشبيه أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية، ينتظر المواطن وصول الفيش والتشبيه للمنزل في أقرب وقت.