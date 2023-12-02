بالأرقام.. كم باقي من المحتجزين الإسرائيليين في قبضة الفصائل الفلسطينية؟

كشفت تقارير صحفية عن عدد المحتجزين المتبقين الذين لا يزالون في قبضة الفصائل الفلسطينية وفي قطاع غزة، وفيما تعتبر إسرائيل إطلاق سراحهم أحد أهداف هجماتها على القطاع.

كم عدد المحتجزين في قبضة الفصائل؟

وبحسب تقرير صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، لا يزال هناك 136 محتجزا لدى الفصائل، كما تم إطلاق العشرات منهم خلال فترة الهدنة التي استمرت لمدة أسبوع.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن هناك 125 إسرائيليًا بين المحتجزين، بالإضافة إلى 11 أجنبيًا، من بينهم 8 تايلانديين، منقسمين إلى 114 رجلا و20 امرأة، بالإضافة إلى طفلين.

انتهاء الهدنة بعد أسبوع كامل

وانتهت الهدنة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية يوم الجمعة بعد أن استمرت لمدة أسبوع كامل بواسطة مصرية قطرية أمريكية، واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة على قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية في هجومها المفاجئ على إسرائيل والمعروفة باسم عملية «طوفان الأقصى» احتجزها نحو 240 شخصًا من الداخل الإسرائيلي.