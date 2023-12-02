إسرائيل تنذر سكان شمال وجنوب قطاع غزة بالإخلاء.. حدد مساكن بعينها

طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة، في عدد من المناطق، بضرورة إخلاء منازلهم لاستئناف الحرب ضد الفصائل الفلسطينية، مُحددة عدد من المناطق في شمال القطاع وهي سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة وسكان جباليا المقيمين في البلوكات أرقام 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760.

وشددت قوات الاحتلال وفق وسائل إعلام إسرائيلية، على سكان قطاع غزة، بضرورة إخلاء منازلهم فورًا عبر محوري حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة، بحسب ما أفادت به رويترز.

اعتقال شقيقين من بلدة اذنا غرب الخليل

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شقيقين من بلدة اذنا غرب الخليل، وقررت سلطات الاحتلال، الاستيلاء على نحو خمسة دونمات من أراضي حوارة جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، إن سلطات الاحتلال سلمت قرارا يقضي بوضع اليد لأغراض عسكرية حسب الادعاءات، على 4800 متر من أراضي المنطقة الشرقية من البلدة.

وأضاف، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية، أن البلدة تعاني من حصار مشدد ومنع الحركة منذ شهرين وكذلك من الاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية.