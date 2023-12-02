وفاة والدة الفنانة علياء صبحي بعد صراع مع المرض

توفيت والدة الفنانة علياء صبحي، وذلك حسبما ذكر زوجها محمود سيد عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

وفاة والدة علياء صبحي

وكتب زوج علياء صبحي: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. انتقلت إلى رحمة الله والدة زوجتي بعد صراع مع المرض، برجاء الدعاء لها».

وتابع: «ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقها.. وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد».