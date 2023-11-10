قبل إليسا.. فنانين تعرضوا للتنمر أبرزهم أحمد حلمي وهنا الزاهد

تحدثت النجمة اللبنانية إليسا عن تعرضها للتنمر خلال الفترة الماضية، وذلك خلال مشاركتها على هامش ندوتها في أحد المؤتمرات، وقالت إليسا: «المتنمر إنسان مريض، شفت فلتر عم يتمسخروا على فمي، آخر همي ما أنا إليسا ياحبيبي قدرت أعمل شي بحياتي، يلي عمتتمسخر أنت مين؟»، وإليسا ليست الوحيدة من نجوم الفن التي تعرضت للتنمر، فالتنمر واجه عدد كبير من الفنانين.

أمينة خليل

تعد أمينة خليل، أبرز الفنانات الذين تعرضوا للتنمر، وسبق وحكت عن أزمتها مع التنمر، وأنها تم إيذاؤها نفسيا بسبب هذا الأمر، حيث تعرضت للكثير من التنمر بسبب طول أنفها، ولكنها استطاعت هزيمة المتنمرين وصممت أن تكمل بأنفها وأحببت نفسها.

وقالت أمينة في حوار سابق لها بقناة «ON»: «الناس بتدي نفسها تقول حاجات في غاية السخافة لاعتقادهم أنهم محميين وراء شاشات الهواتف، ومناخيري الكبيرة بتضايقني في الصور، وأول ما دخلت السينما اتقالي مش عارفين نودي الكاميرا فين من مناخيرك وكنت هاعمل عملية تجميل لها لكن تراجعت بعدما سقطت على أنفي»، وقالت إن هذه إشارة على ألا تجري أية عمليات تجميل.

أحمد حلمي:

تعرض أحمد حلمي هو الآخر للتنمر بسبب أذنه، وقال حلمي إنه في بداياته تعرض لتنمر كبير وقال في حوار سابق له: «اتقالي دمك تقيل وودانك مطرطقة» وقال إنه استطاع أن يكون صلبا ويتعامل مع التنمر.

رامى جمال:

من أكثر الفنانين الذين تعرضوا للتنمر، رامي جمال وذلك بعدما أصيب بمرض البهاق، وتعرض للتنمر عبر السوشيال ميديا من قبل، وذلك بعدما قالت له إحدى المتابعات أن يركز في العلاج أفضل من التركيز في الغناء.

هنا الزاهد:

ومن أبرز الفنانين الذين تعرضوا للتنمر في بداية مشوارهم الفني هنا الزاهد، وذلك بسبب أنفها الكبير وقامت بعمل عملية تجميل به، وقالت في لقاء سابق: «أيوة وأنا في المدرسة كانوا بيتنمروا على مناخيري، ولما كبرت عملت عملية بسبب إنها عملت لي عقدة».

وذلك ليس التنمر الوحيد على هنا الزاهد، فسبق وتعرضت للتنمر بسبب صوتها على السوشيال ميديا فكتبت لها إحدى المتابعات: «صوت هنا الزاهد بيعصبني»، وردت عليه هنا الزاهد قائلة: «آسفة إن صوتي بيعصب حضرتك.. بس كنتي لازم تتعلمي وتعرفي من وأنت صغيرة يعني إيه التنمر اللفظي.. ده بيكون إهانة وإساءة في حق الغير.. احنا ليه عايشين لازم نهين ونضايق بعض وعادي؟ لا والممثل لازم يسكت عشان هو معروف، لا إاحنا بشر وكفاية تنمر وإهانة.. لا للتنمر».