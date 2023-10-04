6 فنانين قدموا لوحات غنائية في الندوة التثقيفية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)

شارك عدد من نجوم الفن، وذلك بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نجوم قدموا فقرات غنائية خلال الندوة التثقيفية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز النجوم الذين قدموا فقرات غنائية خلال الندوة التثقيفية.

قدّمت الفنانة أنغام، فقرة فنية مع كورال، وذلك خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وقالت: «التارخ بيقول إن محدش له حاجة عندي، ولا عاش ولا كان اللي هيكسر شوكة بلدي، مصر عنيدة وقوية».

وأضافت أنغام خلال كلمته في أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «الشعب اللي في حق بلاده عمر ما قصر، محتل بدل مايأثر هو اللي اتأثر مقدرش يغير ملامحنا، خد مننا طريقتنا وروحنا وخرج من بلدي بيتكلم عربي مكسر».

وتابعت: «يقعدوا يضربوا بيها الأمثال، إرادتها بجد عجيبة، مكتوب على بابها اللي هيجي عليها هيتذل».

قدّم الفنان محمود العسيلي، فقرة فنية بمشاركة كورال من الأطفال، وجاءت كلمات الأغنية بالشكل التالي: «سلامات حبيبتي والتحية.. وحشاني ومش ناسي الهدية.. بكتبلك أنا من قلبي سيناء عن انهزام اللي معادينا.. وأحلى يوم في العمر جه.. المشهد يومها كان رهيب.. حبيبة راجعة للحبيب.. حرب حرب هي حرب كله كان بيقول يارب آدي العلم والأرض آهي».

وتابع: «طمنيني عن الناس في مصر.. واللي في بطنك عامل إيه.. وبكرة راجعة بنصر بأرض شبر فيها قصر مقولتليش.. هنسمي إيه؟.. سموني مصري وفهمت ليه.. عشان تاريخنا أنا اللي أحكيه.. عشان تاريخنا أنا اللي أحميه».

كما قدّم الفنان أكرم حسني، فقرة فنية مع كورال من الأطفال، وجاءت كلمات الأغنية: «6 أكتوبر 1973 ده التاريخ وده الزمن، كان يوم يبان طبيعي شبه أيام كتير، لكنه في الحقيقة كان يوم تحديد مصير، 6 أكتوبر 73 ده التاريخ وده الزمن».

وأدى أكرم حسني أغنية جاءت كلماتها: «بس الزمن يومها اتقسم ما بين هنا وما بين هناك.. ما بينا وبين حشود جنود بيقولوا يا النصر يا الهلاك.. وما بين هنا وما بين هناك حدوتة لازم تتحكي وهتفضل دايما تتحكي».

كما قدم الفنان أحمد سعد، فقرة فنية، وجاءت كلمات الأغنية: «عدينا كلهم بصوا علينا.. وبقينا يضربوا الأمثال بينا.. في عنينا مصر شيلناها في عنينا.. وآدينا انتصرنا في 6 ساعات».

وتابع: «هي دي مصر اللي عمر ماحد يهزم شعبها.. هما دول أولادها واللي تملي وقفوا جنبها.. النهاردة بكرة بعده حتى بعد 100 سنة.. البلد دي مبتقعش دايما معاها ربنا».

وقدّم الفنان محمد فؤاد، فقرة غنائية وجاءت كلمات الأغنية: «طول ما أنا عايش على وش الأرض وبتنفس وفي قلبي النبض لا يمكن شمسك يوم تغيب.. وجعك يا حبيبتي بيوجعني والدنيا بحالها بتسمعني أنا منك طول الوقت قريب.. مش عاوزك تقلقي أبدا طول ما فيا الروح.. ومعاكي هروح آخر المشوار.. وفي وسط العتمة وفي وسط الضلمة أنا باب مفتوح.. وسواد الليل أقلبه لنهار».

وتابع: «لو يوم هتحسي بظلم وقهر في وقت الضعف هيكون ليكي ضهر وحيطة وسد يصد الخوف.. مش هقبل أشوف في عيونك دمعة وصوابعي العشرة هقيدهم شمع.. وبكرة هنغلب أي ظروف».

وقدّم الفنان محمد حماقي، فقرة غنائية خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال: «كام مرة قالوا لك إنك مش ممكن تقدر، كام واحد حاول في الدنيا يجبلك إحباط، بس أنت قدرت، ويوم عن يوم حلمك يكبر، في إيمانك وعزيمتك يتقال حكايات».