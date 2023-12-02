لحظة قصف مدينة «حمد» السكنية بخان يونس.. ومدنيون يرددون: «الله أكبر» (فيديو)

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة «حمد» السكنية، في خان يونس، بقطاع غزة.

ورصد مقطع الفيديو لحظة القصف، وهرولة الفلسطينيين من المدنيين للابتعاد عن القصف، وسط تكبيرات الأهالي «الله أكبر».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف بشرق ووسط وغرب محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت «وفا» بأن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف قصفه للمناطق الشرقية لخان يونس ووسطها بأحزمة نارية، ودمرت طائرات الاحتلال مسجد «عبدالله عزام»، غربي خان يونس، جنوب القطاع، فضلاً عن سلسلة غارات ضربت بلدة «القرارة»، شمال شرق خان يونس، ودمرت أربعة منازل ومسجد «الاستقامة»، وكذلك تدمير مسجدي «أسامة بن زيد»، و«عثمان بن عفان»، شمال «القرارة».

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ انتهاء الهدنة الإنسانية، صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، إلى أكثر من 200 شهيد، ومئات الجرحى.