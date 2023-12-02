«أحزمة نارية».. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة بقطاع غزة

اُستشهد عشرات المواطنين، وأُصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل في وسط القطاع

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، باستشهاد مواطنين، في قصف استهدف منزلا في بلدة المغراقة، وسط القطاع غزة. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل في مدينة دير البلح وسط القطاع، وفي منطقة اليرموك بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين.

واستشهد 190 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح أمس الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة أمس، برا وبحرا وجوا، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح أمس الجمعة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 190 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال.

أحزمة نارية

وشهدت محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفا عنيفا وأحزمة نارية شرق ووسط وغرب المحافظة، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.