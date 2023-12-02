برلماني: تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة يسطر ملحمة وطنية

أشاد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بتدفق المصريين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالخارج، قائلا: «إنهم يضربون أروع الأمثلة في الاصطفاف من أجل الوطن والتضافر لإنجاح ماراثون الانتخابات الرئاسية التي بدأت بالخارج».

الإقبال على التصويت ملحمة وطنية

ووصف «الصيرفي»، في تصريحات صحفية له اليوم، ما يحدث والإقبال على التصويت بالملحمة الوطنية التى صنعها المصريون بالخارج، تؤكد عشقهم للوطن، وتحمل المصريين بالداخل مسئولية أكبر تجاه وطنهم، لذلك يجب أن يعي الجميع أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى، يعكس أمام العالم وعي الشعب المصري وإدراكه للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وطالب عضو الشيوخ، بضرورة أن يتحول هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي يشارك من خلاله المصريون في اختيار من يحكم مصر لسنوات قادمة.

صناعة المستقبل

وتابع «الصيرفي»، أن المصريين بالخارج أظهروا قدرا كبيرا من المسؤولية والحرص على المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، والعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بتدفقهم على اللجان واصطفافهم في طوابير رغم البرد في بعض البلاد والظروف الجوية الصعبة.

واختتم بأن رفع أعلام مصر ورايات التأييد لرئيس السيسي أمام اللجان يكشف أن الجميع يدركون حجم ما تحقق في الوطن، من إنجازات ضخمة وحقيقية في مختلاف المجالات.