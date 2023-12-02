برلماني: تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة مهمة وطنية كبيرة

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن إقبال المصريين بالخارج على مقار لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية يؤكد حرصهم على إنجاح ماراثون الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

إقبال المصريين في الخارج على التصويت

ونوه «خضير»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن مشاركة المصريين بالخارج ونزولهم بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية في عشرات اللجان بالخارج تعد مهمة وطنية جليلة، وتصويت لاستمرار استقرار الوطن ونهضته وانطلاقه نحو المستقبل.

واوضح «خضير»، أن رفع آلاف المصريين بالخارج أعلام مصر ورايات التأييد للرئيس السيسي، تؤكد أنهم جميعا على العهد ويتابعون إنجازات وخطوات الوطن نحو التنمية الشاملة فى كل المجالات.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

واختتم، بأن الانتخابات الرئاسية تعد أهم استحقاق والمشاركة فيها ضرورة وطنية لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية، والشعب المصرى العظيم، في ظهر قيادته للانطلاق للأمام وتجاوز الأزمة الحالية.