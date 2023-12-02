‎زيادة المعاشات 2024.. اعرف قيمة معاشك وموعد الصرف

ينتظر قطاع كبير من مستحقي المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص، صرف ‎زيادة المعاشات 2024 عن شهر ديسمبر الجاري 2023، وذلك بالزيادة الاستثنائية المُقررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

‎زيادة المعاشات 2024

وأقر الرئيس السيسي، ‎زيادة المعاشات 2024 يوم 29 أكتوبر الماضي، ووصلت الزيادة إلى 300 جنيه، ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى مساعدة المواطنين.

وتُصرف المعاشات الخاصة بشهر ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية بداية من يوم 1 من الشهر الجاري، متضمنة الزيادة الاستثنائية، وهناك العديد من الطرق لصرف المعاشات، وهي كالآتي:

1- ماكينات الصرف الآلي.

2- مكاتب البريد.

3- منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

قيمة صرف معاشات شهر ديسمبر بعد الزيادة

أمّا بالنسبة لقيمة صرف معاشات شهر ديسمبر، بعد الزيادة المقررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجاءت كالتالي: