زيادة المعاشات 2024.. اعرف قيمة معاشك وموعد الصرف
كتب:
بسمة عبدالستار
05:30 م | السبت 02 ديسمبر 2023
المعاشات- صورة أرشيفية
ينتظر قطاع كبير من مستحقي المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص، صرف زيادة المعاشات 2024 عن شهر ديسمبر الجاري 2023، وذلك بالزيادة الاستثنائية المُقررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
زيادة المعاشات 2024
وأقر الرئيس السيسي، زيادة المعاشات 2024 يوم 29 أكتوبر الماضي، ووصلت الزيادة إلى 300 جنيه، ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى مساعدة المواطنين.
وتُصرف المعاشات الخاصة بشهر ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية بداية من يوم 1 من الشهر الجاري، متضمنة الزيادة الاستثنائية، وهناك العديد من الطرق لصرف المعاشات، وهي كالآتي:
1- ماكينات الصرف الآلي.
2- مكاتب البريد.
3- منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
قيمة صرف معاشات شهر ديسمبر بعد الزيادة
أمّا بالنسبة لقيمة صرف معاشات شهر ديسمبر، بعد الزيادة المقررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجاءت كالتالي:
- من يتقاضى 1500 جنيه، سيتقاضى 1800 جنيه.
- من يتقاضى 1700 جنيه، سيتقاضى 2000 جنيه.
- من يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى 2300 جنيه.
- من يتقاضى 2300 جنيه، سيتقاضى 2600 جنيه.
- من يتقاضى 2600 جنيه، سيتقاضى 2900 جنيه.
- من يتقاضى 2900 جنيه، سيتقاضى 3200 جنيه.
- من يتقاضى 3200 جنيه، سيتقاضى 3500 جنيه.
- من يتقاضى 3500 جنيه، سيتقاضى 3800 جنيه.
- من يتقاضى 3800 جنيه، سيتقاضى 4100 جنيه.
- من يتقاضى 4100 جنيه، سيتقاضى 4400 جنيه.
- من يتقاضى 4400 جنيه، سيتقاضى 4700 جنيه.