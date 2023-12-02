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حملة السيسي تنشر لقطات من توافد المصريين بالسويد على لجان الانتخابات الرئاسية (صور)

كتب:

آية الله الجافي
04:12 م | السبت 02 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في السويد

تصويت المصريين في السويد

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من المشاركة الفعّالة للناخبين المصريين بالسويد في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الساعات الأولى من فتح اللجان باليوم الثاني للانتخابات.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة ومستمر حتى غدا 3 ديسمبر من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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بقلم آية الله الجافي