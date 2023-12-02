«حملة السيسي» تبرز إقبال المصريين بأيرلندا ونيجيريا على اللجان الانتخابية (صور)

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد الجاليات المصرية على لجان الاقتراع للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في أيرلندا ونيجيريا، لليوم الثاني على التوالي.

⁩يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.