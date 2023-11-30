عادل حمودة: تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية على نمو وتقدم مصر

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن المهاجر من مصر إلى أي دولة أخرى يعود إلى بلده مرة أخرى في الغالب، موضحا: «مهاجرون كثر يبنون أنفسهم في الخارج، وعندما يكبر أبناؤهم فإنهم يرغبون أن يتزوجوا من مصر للاحتفاظ بشكل العائلة أو التقاليد أو خوفا من أشياء كثيرة واختلاف الحضارات بين الدول».

«حمودة»: أي إنسان يفخر بوطنه

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أي إنسان في الدنيا يشعر بأنه فخور ببلده إذا كانت قوية ومتقدمة وفيها تنمية، ويشعر بالألم الشديد إذا ما تعرضت بلده أو شعبه إلى أي مشكلة».

أبناؤنا في الخارج سفراء لنا

وتابع الكاتب الصحفي: «المصريون بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي، فإن ما يجري في مصر يهمهم ومن ثم، فإن التصويت على الانتخابات هو تصويت على نمو وتقدم مصر التي سيعودون إليها في النهاية».