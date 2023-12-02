غرفة عمليات التنسيقية عن تصويت المصريين بلندن: مدينة الضباب تضاء بأعلام المحروسة

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت أمس الجمعة.

المواطنون حرصوا على رفع الأعلام المصرية في أكثر من شارع بجانب سفارتهم

وقالت الغرفة إن المواطنين المصريين في لندن يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023، وذلك في ظل تغير كبير في درجات الحرارة، والبرودة الشديدة، وهي الأجواء التي تميز عاصمة الضباب في هذا الوقت من العام، حيث حرص المواطنون على رفع الأعلام المصرية في أكثر من شارع بجانب السفارة المصرية في لندن، وحرصت الأسر على اصطحاب أبنائها لمعرفة إجراءات التصويت.

وتواصل اليوم السبت عملية تصويت المصريين في السفارات والقنصليات بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشهد اللجان التى يجرى فيها الاقتراع توافد أعداد كبيرة من الناخبين مع فتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.